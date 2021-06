12 anos após a morte de Michael Jackson, Paris Jackson, filha do cantor, faz homenagens

25/06/2021 | 17:10



Nesta sexta-feira, dia 25, completa-se 12 anos da morte de Michael Jackson. E por meio das redes sociais, a filha mais velha do cantor, Paris Jackson, fez homenagem ao pai. No Stories, a beldade postou um vídeo bem fofo em que ela aparece dançando com ele, quando ainda era pequena.

Na legenda, ela, que vez ou outra dá detalhes de momentos que teve com o pai, escreveu:

12 anos... descanse em paz... sinto sua falta e te amo, papai.

Lembrando que a morte de Michael Jackson é cercada de polêmicas até hoje. O Rei do Pop foi encontrado já sem vida após sofrer uma parada cardíaca em casa. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo. Depois, conclui-se que o cantor sofreu uma overdose de remédios que ele havia tomado horas antes de dormir - e que foram administrados pelo Dr. Conrad Murray, que foi o médico pessoal do artista.