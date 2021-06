USCS vacinará seus professores e funcionários

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/06/2021 | 15:34



A partir da próxima segunda-feira (28), funcionários e professores da USCS(Universidade Municipal de São Caetano) poderão receber a vacina contra a Covid-19, imunizante da fabricante Janssen (empresa farmacêutica da Johnson & Johnson). A exceção ocorre somente àqueles que já tenham tomado alguma dose da vacina anteriormente, que, então, não poderão receber a vacina.

Para isso, funcionários e professores receberão um link para agendamento de data e horário. A ação não depende de idade. Além dos professores e funcionários administrativos, também estão incluídos na ação funcionários de empresas terceirizadas e monitores que exerçam atividades nos campos da USCS.

A ação de vacinação é resultado da parceria da Universidade diretamente com a Janssen, na testagem da referida vacina, não se tratando, assim, do lote adquirido pelo Governo Federal, que está sendo repassado aos estados e municípios brasileiros. A aplicação das vacinas e o acompanhamento posterior à aplicação, será por área da Saúde da USCS, por seus professores e estudantes.

CENTRO DE PESQUISA - O Centro de Pesquisas Clínicas da USCS, coordenado pelo Prof. Fábio Leal, foi um dos centros de referência que contribuíram com o desenvolvimento da fase 3 do estudo clínico do imunizante da empresa belga Janssen (Johnson & Johnson) no Brasil. Além da testagem com a vacina da Farmacêutica Janssen, atuou também com a testagem da CoronaVac, imunizante produzido pelo Instituto Butantan e pela empresa farmacêutica chinesa Sinovac.