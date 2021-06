Jared Padalecki do Supernatural se sente arrasado com novo spin-off da série

25/06/2021 | 15:11



Jared Padalecki é um dos atores que faz parte de Supernatural acabou ficando um pouco chateado ao saber da série derivada da qual ele trabalhou apenas por meio das redes sociais. O artista acabou expondo o seu incômodo nas redes sociais e deixou bem implícito uma possível tensão entre e seu ex-colega de trabalho, Jensen Ackles.

Cara. Feliz por você. Gostaria de ter ouvido falar sobre isso de outra forma além do Twitter. Estou animado para assistir, mas chateado porque Sam Winchester não teve nenhum envolvimento.

O ator apareceu novamente retuitando uma publicação de um fã que revelou que estava surtando com o anúncio de que ele não estaria presente no spin off e Jared acabou complementando que estava realmente arrasado.

Não. Não é. É a primeira vez que ouço falar sobre isso. Estou arrasado

Em um terceiro momento, Jared acabou afastando a polêmica dizendo:

Tive uma ótima conversa, como costumamos fazer, e as coisas estão bem. O show está no início do processo com milhas pela frente. Nós viajamos muitas estradas juntos, e às vezes essas malditas estradas têm obstáculos. Solavancos não nos impedem. Uma vez irmãos, sempre irmãos.

Caso você não saiba, a nova série que foi anunciada pelo Deadline será ambientada antes dos eventos de Supernatural e vai narrar as origens dos irmãos Dean e Sam Wichester.