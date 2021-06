Após eliminação de Mirela Janis e Yugnir Ângelo, Li Martins e Filipe refletem sobre o jogo no Power Couple Brasil

25/06/2021 | 15:10



Depois da eliminação de Mirela Janis e Yugnir Ângelo, os participantes refletiram sobre o jogo no Power Couple Brasil! Li Martins disse para Filipe que os casais que estiveram do lado de Márcia e Rod estão sendo eliminados:

- Eu acredito muito nisso. Você não acha estranho ter saído um por um? Eu posso estar totalmente errada, pode ser uma mera coincidência, começou a ex-Rouge.

- Faz sentido o que você está falando, por causa da divisão que aconteceu dentro da casa. Se ambos os lados tivessem perdendo componentes..., refletiu Filipe.

- Sim, mas não é o que está acontecendo. Foi o Pimpolho, depois JonJon e Carol, Rod, Yugnir. A galera deles que está caindo. Isso me deixa com um ponto de interrogação gigante, ponderou Li.

Mari e Matheus, que estavam na berlinda junto com Mirela e Yugnir, contaram como foram os momentos depois do anúncio da eliminação no reality show.

- Na hora de subir, ela ficou meio assim: De novo isso. Ela foi no banheiro e voltou mais calma. Eu estava confiante que eu que ia sair, pelo nosso texto. (...) Na hora que falou Mari e Matheus, eu não tive reação, fiquei parada, sentada. Ela começou a chorar, falando que me amava, contou Mari.

A influenciadora ainda chorou depois da eliminação da amiga, e foi consolada por Renata:

- Está faltando alguma coisa, disse Mari chorando.

- Falta a voz dela, a alegria, os olhos brilhando, concordou Renata.

Teve ainda uma alfinetada de Li Martins para Deborah Albuquerque. Isso porque, quando Li e JP eram o Casal Power, Deborah se instalou na Suíte Power. Agora que Geórgia e Thiago são o Casal Power, Li perguntou:

- E aí? A Deborah já foi bater lá?

- Ela foi lá, fez xixi, já apavorou tudo, relembrou JP.

- Ela fez xixi no nosso banheiro antes de nós mesmos, alfinetou Li.