Kylie Jenner é alvo de boatos de segunda gravidez após postar vídeo no qual aparece apenas de sutiã - e não tomar bebida alcoólica

25/06/2021 | 14:10



Stormi Webster vai ser irmã mais velha? Fãs acreditam que sim! De acordo com o The Sun, Kylie acabou levantando suspeitas de uma segunda gravidez por parte dos internautas depois que postou um vídeo no qual aparece usando apenas um sutiã - e alguns seguidores da socialite apontaram que seus seios estavam maiores.

Outro suposto indício encontrado por internautas foi o fato de que, em um dos recentes episódios da série Keeping Up With The Kardashians, a matriarca Kris Jenner propõe um brinde com shots de tequila ao lado das filhas - mas Kylie bebe somente metade do pequeno copo.

Com isso, alguns especularam que a influenciadora teria bebido pouco para preservar a suposta gestação, enquanto outros arriscam dizer que o conteúdo do copo da mãe de Stormi não era tequila, e sim suco de maçã.

Vale lembrar que Kylie conseguiu esconder grande parte de sua primeira gestação, o que reforça as teorias dos fãs de que ela estaria repetindo o feito. Além disso, recentemente ela tornou pública a reconciliação com o pai de sua filha, Travis Scott.

Depois que Kylie não tomou aquele shot... Ela está grávida, anunciou um fã;

Kylie tem suco de maçã em seu copo porque está grávida de novo, apontou outro;

Eu tenho uma sensação estranha de que Kylie Jenner está grávida, não sei porque, pressentiu um dos internautas;

Eu não sei por que, mas acho que Kylie Jenner está grávida, lembre-me de voltar a isso em nove meses para ver se eu estava certa ou errada, comentou outro seguidor;

Kylie está grávida. Ela só tomou metade do shot, arriscou um telespectador do reality.

E aí, será que há um novo bebê da família Kardashian-Jenner a caminho?