Paola Carosella Se emociona ao ser vacinada contra covid-19

25/06/2021 | 13:30



Paola Carosella, de 48 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta quinta-feira, 24. A chef de cozinha tomou a coronavac em São Paulo, no Posto do Memorial da América Latina.

Nas redes sociais, Paola compartilhou um vídeo do momento em que ela aparece chorando e recebendo o imunizante. "É uma emoção difícil de explicar", iniciou na legenda do post.

"Ainda estou chorando. Viva o SUS, gente! Viva o Butantan. Tomei coronavac feliz da vida! Viva a ciência, os médicos e profissionais de saúde. Defendamos o SUS hoje e sempre", celebrou.

"E vacinem-se! A vacina salva vidas e usem máscara! Não consigo explicar ainda a emoção! Se cuidem! Com vacina, responsabilidade e empatia, nós vamos virar esta página", finalizou.

No mesmo dia, Sandra Annenberg também foi imunizada. Nas redes sociais, a apresentadora da TV Globo publicou uma foto, em que aparece dentro de um Fusquinha, no esquema de drive thru da saúde. "Senti alívio. Senti dor por todos os que não tiveram a chance de ser vacinados. Senti raiva pela vacina não ter chegado antes. Senti medo por quem ainda não se vacinou", escreveu.