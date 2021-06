Arco do Triunfo, em Paris, será coberto com tecido e cordas por 16 dias

Redação

Em 1962, o casal de artistas Christo e Jeanne-Claude desenvolveu um projeto que pretendia cobrir o Arco do Triunfo, em Paris, na França, com tecido e cordas. Batizada de “L’Arc de Triomphe, Wrapped”, a iniciativa finalmente vai sair do papel, mas sem a presença de seus idealizadores, que faleceram em 2020 e 2009, respectivamente.

Arco do triunfo será “embrulhado” com tecido e cordas

Inicialmente, a intervenção artística estava marcada para acontecer em 2020, quando Christo ainda estava vivo. Por conta da pandemia de covid-19, o projeto teve de ser adiado para 2021.

A previsão é de que o famoso monumento permaneça “embrulhado” por 16 dias, entre 18 de setembro e 3 de outubro. Ele será envolto por cerca de 25 mil metros quadrados de tecido azul reciclável de polipropileno. Além disso, mais de sete mil metros de corda vermelha serão usados para fixar os panos ao longo de 12 semanas de trabalho.

