Episódio final de De Férias Com o Ex Brasil rende pedido de namoro, flagras e pedidos de desculpas

25/06/2021 | 12:10



Na noite da última quinta-feira, dia 24, foi ao ar o último episódio de De Férias Com o Ex Brasil! A atração ficou marcada por muitas conversas entre os participantes, um show do DJ Pedro Sampaio, além de muitos elogios e reações dos internautas por meio do Twitter. Um dos momentos mais falados aconteceu entre Caíque Gama e Flavia Gabê - com direito até mesmo a um pedido de namoro!

Ambos estavam bebendo juntos champanhe no quarto, quando Caíque se ajoelhou e pediu Flavia em namoro de novo:

- Eu queria pedir você em casamento, mas quero ter uma aliança. Eu sou apaixonado por essa mulher, não tem como.

- Namoramos a noite inteira. Foi muito legal curtir um momento nosso, disse Flavia.

Hoje em dia ambos estão firmes e fortes e ainda morando juntos!

Flagra de Gabi Rippi

Fael percebeu que Pedro Ortega e Camila Ribeiro estavam juntos no banheiro e logo foi chamar Gabi Rippi que estava dormindo em outro quarto. A ideia era fazer com que ela flagrasse a cena. Ao chegar no banheiro e ver os dois juntos, ela saiu revoltada e Pedro tentou se explicar:

- O Ortega de outras épocas não estaria se importando. Mas acho que o respeito pelas pessoas hoje pesa mais.

Camila ainda lamentou com outros participantes o fato de não ter transado com Ortega. Quando Gabi Rippi chegou, Tarso Brandt falou para Camila:

- Se esse for o problema, eu posso resolver, disse, irritando Gabi.

- Você é desrespeitoso, inconveniente. Não é engraçado, rebateu Camila.

Tarso, então, respondeu:

- Eu percebi que ela estava irritada pela situação e descontava em mim.

Vale citar que o programa informou que Gabi Rippi e Pedro Ortega deixaram juntos o reality, mas resolveram não continuar o relacionamento aqui fora.

Emoção

Flavia Gabê aproveitou para falar sobre sua participação no reality show e ficou emocionada ao conversar com os outros participantes:

- Eu reencontrei o amor da minha vida. Fiquei feliz por dar uma segunda chance a alguém. É a primeira vez que faço isso.

Pedido de desculpas

Além disso, Rico aproveitou para pedir desculpas para Day:

- Muitas das vezes ela me ouviu e me colocou para cima. Eu poderia ter evitado estas brigas.

Ao reavaliar seu comportamento durante o programa, o influencer disse que não se arrepende de nada, a não ser as discussões que teve com a cantora sertaneja:

- Eu preciso ter um controle. Vou continuar as minhas terapias, afirmou.