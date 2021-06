Desabamento em Miami tem quatro mortes confirmadas após 24 horas de buscas

25/06/2021 | 12:11



Vinte e quatro horas após o desabamento parcial do prédio de 12 andares em Surfside, na região de Miami, quatro mortes foram confirmadas pelas autoridades, enquanto equipes de resgate seguem em um esforço incessante para localizar possíveis sobreviventes do desastre.

Três corpos foram retirados dos escombros durante a madrugada desta sexta-feira, 25, enquanto uma outra morte já havia sido confirmada pelas autoridades na quinta-feira, 24. De acordo com a prefeita do Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, o número de pessoas não localizadas também aumentou, de 99 para 159. Esse grupo de pessoas vem sendo chamado pelas autoridades pelo termo unaccounted for (não contabilizados, em tradução livre), pois ainda não são considerados como desaparecidos.

Na noite de quinta-feira (madrugada de sexta em Brasília), o presidente Joe Biden decretou estado de emergência na Flórida e ordenou assistência federal para complementar as equipes estaduais de resgate. "O presidente autorizou o Departamento de Segurança Interna e a Agência Federal de Gestão de Emergência (Fema) a coordenar todos os esforços de socorro ao desastre com o objetivo de aliviar as adversidades e o sofrimento causados na população local, e fornecer assistência adequada para as medidas de emergência necessárias", diz o comunicado da Casa Branca.

O desabamento ocorreu por volta da 1h30 (hora local, 2h30 em Brasília) da quinta-feira, na parte do condomínio Champlain Towers com vista para o mar. Desde então, uma força-tarefa formada por homens do Corpo de Bombeiros, da polícia e de equipes especializadas em resgates trabalham no local em uma intensa operação na busca por sobreviventes. Cães-farejadores e equipamentos de sonar estão sendo utilizados para tentar localizar qualquer sinal de vida sob os escombros.

Cerca de 35 pessoas foram resgatadas da parte intacta do prédio, e duas foram retiradas dos escombros, segundo o chefe dos Corpo de Bombeiros, Ray Jadallah.

O condomínio Champlain Towers fica na Collins Avenue, no canto sudeste de Surfside. A edificação foi construída em 1981 e tinha 12 andares e 136 apartamentos - estima-se que 55 deles desmoronaram. Algumas unidades de dois quartos são negociadas atualmente no mercado com preços entre US$ 600 mil e US$ 700 mil, segundo a polícia local (entre R$ 3 milhões e R$ 3,5 milhões na cotação atual).

A causa do desabamento ainda não foi apontada pelas autoridades. Em uma entrevista coletiva no final da tarde na quinta-feira, 24, Levine Cava disse que "uma questão de engenharia estrutural" teria ocasionado o colapso do prédio.

Sabe-se que o prédio passava por um processo de revisão e recertificação pelos 40 anos de sua construção. De acordo com um advogado envolvido no projeto, Kenneth S. Direktor, a estrutura estava prestes a passar por grandes reparos. Direktor disse, porém, que não havia nada que sugerisse que o colapso tivesse relação com os problemas identificados na revisão de engenharia.

Muitas pessoas estão reunidas em um centro de informações provisório, montado próximo ao local do desabamento na manhã desta sexta, aguardando pelo resultado de exames de DNA que podem ajudar a identificar as vítimas. "São momentos muito difíceis, e as coisas vão ficar ainda mais difíceis quando os trabalhos avançarem", disse o diretor da polícia de Miami-Dade, Freddy Ramirez.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais pelo apresentador americano Andy Slater mostra o momento do desmoronamento. A parte central do edifício cai primeiro, com uma outra parte, mais próxima do mar, balançando e caindo segundos depois, levantando uma enorme nuvem de poeira e escombros que encobriu a vizinhança.