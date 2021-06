China planeja sua primeira missão tripulada a Marte para 2033

Bianca Bellucci

A China divulgou que planeja enviar sua primeira missão tripulada a Marte em 2033. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (23) por meio de uma conferência virtual sobre exploração espacial realizada na Rússia. As novidades foram transmitidas por Wang Xiaojun, chefe da Academia de Tecnologia de Lançamento de Veículos da China.

De acordo com a Agência Brasil, a ideia da China é construir uma base permanente no Planeta Vermelho. Para que isso se torne realidade, antes de ocorrer a primeira missão tripulada a Marte, o país vai enviar robôs para estudarem o local. O objetivo é encontrar uma região para instalar a sede e também para construir sistemas de extração de recursos.

É válido destacar que, para que a habitação humana seja viável, os astronautas precisam conseguir usar recursos do planeta, como extrair água sob a superfície, produzir oxigênio no local e gerar eletricidade. Nada disso, no entanto, ainda foi presenciado em Marte.

Apesar da ideia ser pouco concreta, a China bota fé na empreitada. Tanto que já anunciou outras datas além da primeira missão tripulada a Marte. Estão planejados voos para 2035, 2037, 2041 e além.