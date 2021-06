De Fusca, Sandra Annenberg recebe vacina contra covid-19

25/06/2021 | 11:23



Sandra Annenberg respirou aliviada ao receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 na quinta-feira, 24. as redes sociais, a apresentadora da TV Globo publicou uma foto, em que aparece dentro de um Fusquinha, no esquema de drive thru da saúde.

Além disso, ela também postou um vídeo com o momento em que recebeu a primeira fase da imunização. "Vocês vão ouvir um 'Aiiii'? foi de emoção. Fiquei muuuuito emocionada! Uma mistura de sentimentos", disse.

Sandra Annenberg deu mais detalhes de como se sentiu em relação à vacina contra o coronavírus. "Senti alívio. Senti dor por todos os que não tiveram a chance de ser vacinados. Senti raiva pela vacina não ter chegado antes. Senti medo por quem ainda não se vacinou. Senti admiração por todos que trabalham na frente dessa batalha, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde. Senti orgulho do SUS. Senti apreço ainda maior pela ciência. Senti amor pela vida de todos".

A apresentadora do Globo Repórter espera que todos os brasileiros tenham acesso e pediu para que todos continuem se protegendo contra a doença. "Que venha a segunda dose e enquanto todos não estiverem vacinados, ninguém estará seguro. Até lá, continuamos de máscara, com distanciamento, álcool gel e sem abraços", finalizou.

A publicação foi comentada por amigos e fãs, que não deixaram de mencionar o Fusca de Sandra. "Zerou! Foi de Fuscão vacinar! Linda", escreveu uma seguidora. "Parabéns pelo Fusca, lindo demais", disse outro.