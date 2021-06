Após depoimento chocante, Britney Spears desabafa: Peço desculpas por fingir que estive bem nos últimos dois anos

25/06/2021 | 11:10



A cantora Britney Spears deu um depoimento chocante em sua audiência de tutela, revelando supostos abusos cometidos pela sua equipe e por seu pai, Jamie Spears. Depois disso, a artista recebeu mensagens de apoio de diversos fãs e famosos nas redes sociais.

Na última quinta-feira, dia 24, Britney usou o Instagram pela primeira vez após o depoimento. Ela publicou uma foto de uma citação de Albert Einstein, que diz:

Se você quer que suas crianças seja inteligentes, leia conto de fadas para elas. Se quer que elas sejam mais inteligentes, leia mais conto de fadas para elas.

Na legenda, a cantora escreveu um longo texto em que pede desculpas por ter fingido que estava bem e enfatiza que não tem uma vida perfeita:

Eu só quero contar a vocês um segredinho? Eu acredito que, como pessoas, todos nós queremos uma vida de conto de fadas, e pelo jeito que eu postei? minha vida parece ser bem incrível? Eu acho que é isso que todos nós nos esforçamos!!!! Essa foi uma das melhores características da minha mãe... não importa o quão ruim foi o dia quando eu era mais jovem... pelo bem de mim e dos meus irmãos, ela sempre fingiu que estava tudo bem. Estou chamando a atenção das pessoas porque não quero que pensem que minha vida é perfeita, porque definitivamente não é nada [perfeita], e se você leu alguma coisa sobre mim nas notícias desta semana... você obviamente sabe agora que não é!!!!

Britney ainda revela que teve vergonha de expor o que aconteceu com ela:

Peço desculpas por fingir que estive bem nos últimos dois anos... Fiz isso por causa do meu orgulho e fiquei com vergonha de compartilhar o que aconteceu comigo... mas, honestamente, quem não quer capturar seu Instagram de uma forma divertida!!!! Acredite ou não, fingir que estou bem realmente ajudou... então decidi postar esta citação hoje porque, caramba, se você está passando por um inferno... Eu sinto que o Instagram me ajudou a ter um canal legal para compartilhar minha presença... existência? E simplesmente sentir que sou importante apesar do que estava passando. E funcionou? então decidi começar a ler mais contos de fadas!!!!!

Fãs apoiaram a cantora através de mensagens:

Obrigada por falar sua verdade. Você merece viver a vida em seus termos, escreveu uma seguidora.

Te amo para sempre, Britney. Você importa para tantas pessoas. Nós vamos proteger você para sempre!, comentou outra fã.

Bom trabalho, Britney! Por favor, continue falando a sua verdade! Você precisa ser libertada e ser você mesma! Britney, estamos com você e oramos por sua felicidade, afirmou outra pessoa.