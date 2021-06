Polícia militar prende homens que roubavam carro em Santo André

Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



25/06/2021 | 11:03



Policiais militares (PMs) do 10º Batalhão prenderam, nessa quinta-feira (24), dois indivíduos acusados de roubar um carro no bairro Val Paraíso, em Santo André.

A ação aconteceu após os policiais receberem um chamado de um disparo de arma de fogo em via pública. Rapidamente, os PMs seguiram até o local já com a descrição dos indivíduos, que teriam roubado um carro e, após terem o crime frustrado por um policial que estava no local, fugiram a pé. Em buscas pela região, logo os policiais encontraram os infratores. Quando repreendidos, os homens confessaram o roubo, falaram que a arma do crime tinha ficado no local e que também haviam abandonado o carro roubado.

Os pertences da vítima foram recuperados e devolvidos. E os criminosos presos.