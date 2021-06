Empregos “home office”: veja como encontrar procurando no Google

Da Redação

Do 33Giga



25/06/2021 | 10:56



De acordo com dados do Google Trends, o interesse por trabalho remoto no buscador da emprtesa está em seu nível mais alto desde fevereiro de 2018. As consultas por “trabalho em casa“, “trabalho de casa” e ¨emprego em casa “, por exemplo, aumentaram 20% nos últimos 12 meses em comparação aos 12 meses anteriores.

Para ajudar a conectar as pessoas a mais oportunidades de emprego em casa nesse período tão desafiador, o Google anunciou uma nova experiência em seu buscador. A partir de agora, ao pesquisar sobre o assunto, o usuário terá como retorno – de forma mais fácil e organizada – vagas disponíveis para trabalho remoto diretamente nos resultados da sua pesquisa.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Trabalho em casa: agora, Google mostra vagas disponíveis

A partir de agora, quando as pessoas buscarem por emprego na caixa de busca do Google, uma nova opção de filtro trabalhar de casa estará disponível. Ao pesquisar por vagas home office, trabalho de casa ou trabalho remoto será possível também explorar oportunidades em aberto em todos os setores.

Abaixo, seguem mais 4 dicas de como usar a busca do Google para encontrar vagas de emprego e de trabalho em casa.

Use os diversos filtros para personalizar a sua pesquisa

É possível buscar por vagas e filtrá-las para encontrar exatamente o que está disponível por profissão ou área de atuação. Na barra de busca, procure por área de formação ou, se preferir, pesquise pela localização e aplique os filtros de “Categorias”.

Consulte as avaliações e reviews

Em muitos dos resultados, estão disponíveis informações importantes como reviews e classificações do empregador de sites confiáveis. Analise antes de escolher o seu trabalho em casa.

Salve as oportunidades que te interessam

Para não se perder entre as várias oportunidades de trabalho em casa em aberto, a busca mostra exatamente onde a pessoa parou da última vez que entrou. Além disso, ao achar uma vaga que tenha a ver com seu perfil, basta clicar em Salvar. Para ver suas vagas salvas, procure uma vaga e clique ou toque em Salvas.

Confira as vagas mais recentes

Para aumentar as chances de encontrar trabalho em casa ainda ativas, o Google permite a busca por data de publicação. Além disso, há a opção de alertas para receber uma notificação por e-mail quando novas vagas forem abertas.