Passeio em balão espacial começa vendas de ingressos por US$ 125 mil

25/06/2021 | 10:48



A empresa norte-americana Space Perspective anunciou nesta quarta-feira (24) que abriu reservas para viagens com seu balão espacial. Nomeado de Spaceship Neptune, cada ingresso sai por US$ 125 mil (cerca de R$ 615 mil). Os primeiros voos estão marcados para acontecer no final de 2024.

Diferentemente de viagens a bordo de foguetes, o voo com o balão espacial promete ser bem confortável. Isso porque a nave tem o tamanho de um estádio de futebol e visão em 360º. Ainda oferece poltronas reclináveis, banheiro, bar e conexão Wi-Fi. Tudo isso estará à disposição de oito tripulantes, além do piloto.

O voo com a Spaceship Neptune levará em média seis horas. A nave é impulsionada em um ritmo lento, de aproximadamente 19 km/h. A proposta é alcançar uma altitude de 20 milhas (cerca de 100 mil pés) acima da Terra. A ideia é que o voo ocorra ao amanhecer, para que os passageiros posam contemplar o Sol nascendo. Ao final, o balão murchará e cairá no mar, onde há um barco esperando pela tripulação.

Para desfrutar dessa viagem, os interessados devem reservar um ingresso pelo site da Space Perspective, sendo necessário fazer um depósito de US$ 1 mil (cerca de R$ 5 mil) para garantir seu lugar – valor é reembolsável. Grupos de até oito pessoas podem guardar uma data para o voo por US$ 8 mil (cerca de R$ 40 mil).

É válido destacar que, embora seja um preço salgado, a reserva do balão espacial não é tão cara em comparação a serviços similares. Por exemplo, a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, está com a primeira viagem com civis marcada para acontecer em 20 de julho. O valor de cada lugar saiu por US$ 28 milhões (cerca de R$ 138 milhões).