Testamos: no navegador, editor de vídeo online FlexClip é ideal para iniciantes

Marcella Blass

Do 33Giga



25/06/2021 | 10:48



O FlexClip é um editor de vídeo online que promete uma experiência descomplicada de edição de projetos profissionais e pessoais. Diretamente do navegador, ele oferece uma infinidade de recursos e ferramentas que vão ajudar o usuário no antes, durante e depois do processo de edição. O 33Giga testou o serviço e te conta se vale a pena o download.

Ferramentas gerais

Para começar, vale destacar as ferramentas de “pré-edição” que o serviço oferece gratuitamente. Entre os destaques estão Compactar, Converter (em formato, em áudio e em GIF), Girar, Dividir, Compactar e muito mais.

Para quem precisa de uma mãozinha com o conteúdo, o FlexClip dá acesso ilimitado a mais de 1 milhão de músicas sem royalties e uma biblioteca enorme de vídeos e fotos livres. Ele tem também mais de mil modelos de vídeos “prontos” para poupar tempo na criação de conteúdo institucional, educativo ou pessoal.

Editor de vídeo online na prática

De forma geral, o FlexClip entrega o que promete: um serviço prático para edição de vídeos. Para começar, você pode escolher criar a partir dos modelos ou iniciar um projeto do zero. Nas duas opções, à primeira vista, ele oferece uma experiência bastante intuitiva – mesmo para quem não tem familiaridade com esse universo.

No modo Começar do Zero, o primeiro passo é escolher o tamanho e a orientação do vídeo. As opções disponíveis são 16:9, 9:16, 1:1, 4:5 ou 21:9, e todas elas vêm com um descritivo visual e a indicação para qual plataforma (como Instagram, Facebook e TikTok) é mais recomendada.

Ainda nessa dinâmica, você também tem quatro alternativas de trabalho: usar conteúdo do banco multimídia do FlexClip, fazer upload dos seus próprios vídeos ou gravar em tempo real sua tela ou pela webcam. Com o conteúdo na biblioteca, o próximo passo é escolher se você vai usá-lo inteiro ou fazer cortes. Esse segundo processo é bastante básico, e envolve diminuir e arrastar uma “régua” que vai delimitar o trecho que será adicionado ao projeto.

Com tudo na linha do tempo, o editor de vídeo online tem uma série de recursos para deixar o projeto mais completo e profissional. Há a possibilidade de adicionar texto básico e dinâmico, sobreposições (de texto, decoração e logotipo) e uma infinidade do que eles chamam de Elementos – que, em resumo, são figurinhas.

Com o vídeo encaminhado, chega a hora de usar as ferramentas que ajudarão a dar o toque final ao projeto. Você pode, por exemplo, diminuir o volume ou silenciar por completo o vídeo. Com isso feito, é possível adicionar uma música do seu computador ou da biblioteca do FlexClip, selecionando quando ela deve começar e terminar.

Em poucos cliques, você também consegue acelerar ou diminuir a velocidade das cenas. Dá ainda para adicionar uma série de filtros e ajustar elementos como Exposição, Contraste, Brilho e Temperatura. Para fechar, basta personalizar ou fazer upload de sua marca d’água. Com tudo pronto, é só exportar o vídeo e publicar onde quiser.

Plano gratuito ou pago?

Com a premissa de ser fácil e acessível, o FlexClip tem um plano gratuito para uso ilimitado que dá acesso a todos os recursos e ferramentas citados acima (com exceção da marca d’água). Contudo, ele tem algumas restrições, entre elas transferências de 480p, vídeos de até 1 minuto e armazena, no máximo, 12 projetos.

Já a modalidade paga é dividida em três planos: Básico (transferências de 720p HD e vídeos de até 3 minutos), Mais (transferências de 1080p Full HD e vídeos de até 10 minutos) e Empresa (transferências de 1080p Full HD e vídeos de até 30 minutos). Os preços para assinaturas anuais do editor de vídeo online são, respectivamente, U$71.88, U$9.99 e U$19.99.