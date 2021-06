São Caetano inicia hoje vacinação com a Janssen

Anderson Fattori



25/06/2021 | 08:35



São Caetano vai se tornar hoje a primeira cidade do País a imunizar a população contra a Covid-19 com as vacinas da Janssen, fabricada pela norte-americana Johnson e Johnson. Lote com 1,5 milhão de doses do fármaco chegou terça-feira ao Brasil e começa a ser distribuído pelo Ministério da Saúde por meio do PNI (Programa Nacional de Imunização). A cidade do Grande ABC foi privilegiada graças à participação do centro de pesquisas da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) na fase 3 de testes do fármaco.

No total, 28 centros de pesquisas do Brasil e 7.000 voluntários contribuíram com o programa que avaliou a eficácia e a segurança da vacina. Em São Caetano, cerca de 250 pessoas entraram nesta fase de pesquisa do imunizante.

As doses serão aplicadas em moradores de 44 e 45 anos que queiram participar do programa de acesso expandido da vacina. A imunização terá início hoje, às 14h30, no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação). Serão aplicadas 824 doses até o dia 2 de julho, das 8h às 20h.

A Prefeitura explica que, para receber esse imunizante especificamente, o munícipe deve ter disponibilidade para permanecer por cerca de uma hora no local, onde receberá um termo de anuência, fará cadastro, será vacinado e, posteriormente, será acompanhado durante 15 minutos pelas equipes de enfermagem da USCS.

Diferentemente dos outros três imunizantes que já foram aprovados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e já estavam sendo aplicados no Brasil – a Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan; a Covishield, da Fiocruz em parceria com a Universidade de Oxford; e a Comirnaty, da Pfizer – a vacina da Janssen é de dose única. Último a ser aprovado pela Anvisa, em março, o fármaco tem 66,9% de eficácia para casos leves e moderados de Covid, e 76,7% contra casos graves após 14 dias da aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

O lote de 1,5 milhão da Janssen que chegou ao Brasil teria como data de validade o domingo, dia 27. No último dia 14, porém, a Anvisa anunciou a aprovação da extensão do prazo de validade do imunizante de três para quatro meses e meio, sob condições de armazenamento de 2ºC a 8ºC. A agência reguladora norte-americana FDA (Administração de Alimentos e Medicamentos, em português) deu o aval pela extensão no prazo no último dia 10.

Com isso, a expectativa da Prefeitura de São Caetano é utilizar os imunizantes o quanto antes e finalizar o processo de vacinação com esse fármaco, no máximo, até o dia 2.

O Ministério da Saúde não informou a lista de municípios que serão contemplados com os imunizantes da Janssen, que devem ser distribuídos hoje para as outras cidades.