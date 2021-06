Rio Quente oferece voo de balão até 31 de julho

Redação

Do Rota de Férias



25/06/2021 | 16:56



O complexo Rio Quente, em Goiás, desenvolveu uma nova proposta para os visitantes que querem contemplar as belezas do Cerrado. Até 31 de julho, é possível fazer um voo de balão ancorado para observar a região a 50 metros de altura.

Voo de balão no Rio Quente

O balão, que fica ancorado na arena da Praia do Cerrado, localizada no parque aquático Hot Park, pode receber até quatro passageiros por voo. Por conta dos procedimentos de segurança contra a covid-19, o Rio Quente recomenda que as pessoas sejam da mesma família ou do mesmo grupo. A idade mínima para menores acompanhados é de 3 anos.

“Voar em um balão de ar quente ancorado é uma experiência inesquecível. Entrar no cesto e acompanhar o momento da decolagem e subida faz com que o passageiro se sinta flutuando, deixando o momento ainda mais completo”, conta Oliver Krause, gerente geral de experiência entretenimento da Aviva, detentora do Rio Quente e da Costa do Sauípe. “Sem contar com toda segurança, que proporciona confiança para desfrutar esse momento tão mágico”, completa.

A atração funciona das 9h30 às 11h e das 15h às 17h, com voos de 15 minutos. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site oficial do Rio Quente.

