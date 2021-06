Legislativo de S.Caetano aumenta repasse para FUABC

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/06/2021 | 22:38



A Câmara de São Caetano aprovou ontem, em duas sessões extraordinárias, o aumento do repasse do município para custear a FUABC (Fundação do ABC). Com o aval, a transferência para a organização social de saúde sairá de R$ 6 milhões para R$ 13,2 milhões neste ano.

A justificativa do governo de Tite Campanella (Cidadania) no projeto de lei é sucinta, dizendo que o acréscimo do aporte serve para garantir as atividades no exercício. A FUABC faz a gestão dos equipamentos municipais de saúde, setor que vem sendo sobrecarregado pela pandemia de Covid-19.

Quando a proposta chegou à casa e entrou na órbita de votação, vereadores começaram a se movimentar nos bastidores, até porque a presidência da FUABC está sob indicação de São Caetano – com a médica Adriana Berringer Stephan. Mas interlocutores de Tite esclareceram pontos do texto, apaziguaram os ânimos e a plenária aconteceu sem sobressaltos.

A casa aprovou ainda o Refis do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental). Será o terceiro departamento público a abrir possibilidade de os munícipes regularizarem débitos com descontos de juros e multa – antes, a Prefeitura e a USCS (Universidade Municipal de São Caetano) lançaram mão do dispositivo. Segundo Tite, na justificativa do projeto, a medida se faz necessária para atender moradores impactados financeiramente com a crise sanitária do novo coronavírus.