Faria: operários fazendo 'L' em foto com Bolsonaro "estavam apontando para o céu"

24/06/2021 | 22:16



O ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD-RN), minimizou uma foto que circulou nas redes sociais nesta quinta-feira, em que operários, em foto com o presidente Jair Bolsonaro, faziam a letra "L" com as mãos. "Estavam apontando para o céu, a pedido de Bolsonaro", disse o ministro, em live nas redes sociais ao lado do chefe do Planalto. O gesto foi entendido por muitos como demonstração de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De olho nas eleições de 2022, Bolsonaro ainda declarou que Lula "fica dizendo por aí" que foi inocentado. "Se delatores devolveram R$ 3 bi, é porque os chefes roubaram muito mais que isso", disse, em referência aos escândalos de corrupção envolvendo a administração petista. Lula e Bolsonaro devem se enfrentar na disputa presidencial do ano que vem.

O ex-presidente Lula teve processos anulados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por irregularidade na competência do foro de Curitiba. A Corte, porém, não julgou o mérito das condenações agora anuladas.