Na estreia de Aguirre, Inter vence Chape e encerra tabu de 13 anos na Arena Condá

24/06/2021 | 21:25



Demorou, mas o Internacional enfim soube o que é vencer a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC). O tabu de 13 anos foi encerrado na noite desta quinta-feira, com vitória por 2 a 1, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro e que marcou a estreia do técnico Diego Aguirre.

O Internacional nunca havia somado pontos atuando fora de casa contra a Chapecoense. Neste período foram cinco jogos e cinco vitórias do time catarinense. Num destes confrontos, em 2014, os anfitriões golearam por 5 a 0, quando Abel Braga ainda dirigia o time gaúcho.

O confronto também marcou a reestreia do técnico Diego Aguirre no comando do Internacional. O uruguaio, que havia dirigido o time há seis anos, chega com a missão de reabilitar o time colorado no campeonato após início irregular com o espanhol Miguel Angel Ramírez.

Com a vitória, o Internacional chegou aos oito pontos e está em posição intermediária na tabela de classificação. Já a Chapecoense, que ainda não venceu, caiu para a zona de rebaixamento, com apenas três pontos. São três empates e três derrotas em seis partidas disputadas.

Em campo, a postura ofensiva do Internacional foi determinante para a vitória parcial de 2 a 0 antes do intervalo. O time gaúcho foi intenso e pressionou a Chapecoense em seu campo defensivo.

Logo aos cinco minutos, o sistema defensivo da Chapecoense saiu jogando errado e após ótima troca de passes Yuri Alberto encontrou Caio Vidal, que chutou de fora da área, cruzado, sem chances de defesa ao goleiro João Paulo.

Atrás no placar, a Chapecoense precisou sair para o jogo e até criou oportunidade de empatar. Mas o Internacional foi efetivo no ataque e ampliou. Aos 34 minutos, Patrick deu ótimo passe para Yuri Alberto, que invadiu a área e finalizou na saída do goleiro.

No segundo tempo a partida ficou mais movimentada. Aos nove minutos, Ravanelli cobrou falta na área e Derlan desviou de cabeça para o gol de Daniel, recolocando a Chapecoense na partida: 2 a 1.

O Internacional deu mole na marcação e chamou a Chapecoense para o seu campo defensivo. E poderia ter levado o empate aos 27 minutos, quando Bruno Silva recebeu cruzamento na área, apareceu por trás de Heitor e cabeceou rente a trave, quase empatando o confronto.

Conforme o tempo foi passando, o Internacional foi mais cauteloso e priorizou os contra-ataques para tentar liquidar o confronto. Ao mesmo tempo reforçou ainda mais a marcação e esperou o apito final para comemorar a segunda vitória no campeonato.

Nos minutos finais, Bruno Silva se envolveu em confusão com o banco de reservas do Internacional e acabou sendo expulso. O goleiro reserva Danilo Fernandes, do time gaúcho, também levou o vermelho.

A Chapecoense volta a campo no domingo para enfrentar o Athletico, às 20 horas, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Já o Internacional, no mesmo dia, mas às 20h30, enfrentará o América-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 2 INTERNACIONAL

CHAPECOENSE - João Paulo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Ignácio e Derlan (Foguinho); Ronei (Bruno Silva), Guedes (Felipe Baxola), Fernandinho (Mike), Lima e Ravanelli; Anselmo Ramon (Perotti). Técnico: Jair Ventura.

INTERNACIONAL - Daniel; Zé Gabriel (Léo Borges), Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado (Johnny), Edenílson, Caio Vidal (Vinícius Mello), Maurício (Rodrigo Lindoso) e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

GOLS - Caio Vidal, aos cinco, e Yuri Alberto, aos 34 minutos do primeiro tempo. Derlan, aos nove minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Derlan e Ronei (Chapecoense); Zé Gabriel, Edenílson e Caio Vidal (Internacional).

CARTÕES VERMELHOS - Bruno Silva (Chapecoense); Danilo Fernandes (Internacional).

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).