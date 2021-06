Hospital Sírio-Libanês adota sistema de contingência após ciberataque ao Fleury

24/06/2021 | 20:38



O Hospital Sírio-Libanês comunicou que, por causa do ataque externo aos sistemas do Laboratório Fleury, seu parceiro, tem sido atendido por meio de um sistema de contingência que permite a continuidade da realização de exames laboratoriais a todos os pacientes que procurarem atendimento.

"Enquanto isso, equipes do Sírio-Libanês e do laboratório trabalham rapidamente para sanar possíveis atrasos nos exames. Ressaltamos que os sistemas do Sírio-Libanês não foram afetados, e que não há impactos na liberação de laudos dos exames de imagem e demais testes realizados por nossos pacientes", disse o hospital, em nota.

O Fleury informou que está restabelecendo os seus serviços gradativamente.