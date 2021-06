Diadema inicia vacinação para pessoas com com idade entre 40 e 41 anos amanhã

da Redação



24/06/2021 | 19:48



A Prefeitura de Diadema começa a vacinar as pessoas com 40 e 41 anos contra a Covid-19. Quem integra os demais públicos elegíveis anteriormente também poderá se vacinar. A imunização vai acontecer, das 8h30 às 16h, nos 20 postos de vacinação (veja lista aqui: http://www.diadema.sp.gov.br/secretaria-saude/26592-conheca-os-locais-de-vacinacao-para-covid-19), por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento prévio.

“Diadema segue trabalhando para intensificar a campanha de vacinação anticovid e a orientação é que as doses sejam rapidamente aplicadas assim que chegam ao município, e a nossa estratégia tem dado certo. O que só reforça nossa capacidade de gestão e logística nessa campanha”, afirma a secretária municipal da Saúde, Dra Rejane Calixto.

Até essa quarta-feira (22), já foram aplicadas na cidade 181.999 doses da vacina contra a Covid-19, sendo 142.566 primeiras doses e 39.433 segundas doses. Para acompanhar essas e outras informações oficiais sobre a campanha de vacinação, acesse: http://www.diadema.sp.gov.br/

Como agilizar o atendimento

No momento da vacinação, o morador deverá apresentar o documento de identificação pessoal (que contenha o número do CPF) e, obrigatoriamente, um comprovante de residência de Diadema e/ou carteirinha da UBS de referência.

Em relação ao comprovante de endereço, se não houver um no nome do próprio munícipe, poderão ser apresentados (de forma física ou digital), comprovantes que esteja em nome do cônjuge, companheiro (a), pais e filhos, mas desde que seja apresentado junto um documento que comprove esse parentesco e/ou estado civil (como certidão de nascimento, certidão de casamento, entre outros).

Fazer o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br, plataforma digital usada pelo Governo do Estado de São Paulo para monitorar toda a campanha de vacinação, também agiliza o tempo de atendimento. O cadastro é rápido e basta preencher dados pessoais, como nome completo, CPF, data de nascimento, endereço, telefone e e-mail.

A ida aos postos de vacinação deve acontecer de maneira gradual, evitando aglomerações e respeitando os protocolos sanitários vigentes, como uso correto de máscara de proteção individual, higienização das mãos e distanciamento físico.

Segundas doses

Quem recebeu a primeira dose também deve voltar, respeitando a data informada na carteira de vacinação, para receber a segunda dose e completar o esquema vacinal. Só assim a imunização contra o novo coronavírus será efetiva.



Para garantir a 2ª dose, além dos documentos citados acima, será necessário apresentar o comprovante da 1ª feita em um dos postos do município de Diadema.