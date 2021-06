Camilla de Lucas é a mais nova contratada da TV Globo

24/06/2021 | 19:05



Lá vem ela, Camilla de Lucas! A Ex-BBB 21 é a nova contratada da TV Globo. O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais do canal nesta quinta-feira, 24.

Com um vídeo bem humorado com memes e interpretação da influenciadora, a Globo deu boas-vindas à nova artista da casa. "Ela saiu do BBB e agora vai brilhar aqui na Globo. Esse momento é todo nosso, Camilla de Lucas! Seja bem-vinda."

Camilla também postou o vídeo em suas redes sociais com o anúncio do contrato global. "A planta virou árvore! E logo logo vocês verão os frutos!."

Boninho também repostou o vídeo e desejou as boas-vindas à Camilla. "Estamos juntos nessa!! Inventando moda sempre."

Nesta quinta-feira, Camilla esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após compartilhar uma série de stories chorando, em um desabafo. A finalista do Big Brother Brasil 21 expôs, no Twitter e Instagram, diversos ataques que recebeu após publicar fotos com o cabelo liso. Internautas lembraram que ela defendeu João Luiz no reality, após um comentário racista de Rodolffo Matthaus sobre os fios dele.