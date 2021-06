São Caetano inicia vacinação com doses da Janssen amanhã

da redação



24/06/2021 | 17:56



São Caetano é a primeira cidade do Brasil a disponibilizar a vacina Janssen, da Johnson e Johnson, contra a Covid-19. A chegada de 1,5 mil doses foi possível graças à participação do Centro de Pesquisas da USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul) na fase 3 de testes do imunizante.

Na ocasião 28 centros de pesquisas do País e sete mil voluntários contribuíram com o programa que avaliou a vacina. Em São Caetano, cerca de 250 pessoas participaram desta fase de pesquisa do imunizante.

As doses serão aplicadas em moradores de 44 e 45 anos que queiram participar do programa de acesso expandido da vacina. A vacinação terá início na sexta-feira e será realizada no Cecape (Centro de Capacitação dos Profissionais da Educação).

Serão aplicadas 824 doses até sexta-feira, dia 2 de julho, das 8h às 20h. O munícipe deve ter disponibilidade para permanecer cerca de uma hora no local, onde receberá um termo de anuência, fará um cadastro, será vacinado e, posteriormente, acompanhado durante 15 minutos pelas equipes de enfermagem da universidade.