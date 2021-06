O que fazer em Gramado e arredores: 10 atrações que não podem ficar de fora do roteiro

Redação

Do Rota de Férias



24/06/2021 | 16:56



Para quem está em busca de o que fazer em Gramado e arredores, vale saber que a lista de atrações na região é imensa. Alguns passeios, porém, são imperdíveis, sobretudo os que levam à vizinha Canela e ao Vale dos Vinhedos.

Confira 10 atrações na Serra Gaúcha que não podem ficar de fora do seu roteiro:

O que fazer em Gramado e arredores

Museus para todos os gostos

Paulo Basso Jr. Mundo a Vapor, em Canela

Faça frio ou faça sol, quando elaborar a lista com o que fazer em Gramado e arredores, vale saber que a região abriga diversos museus. A lista inclui espaços dedicados a motos Harley-Davidson, artefatos medievais e bonecos de sera. Isso sem contar a Aldeia do Papai Noel, o Mini-Mundo e uma fábrica-museu de chocolates. Em Canela, o caprichado Museu da Moda vale a visita, bem como o Castelinho Caracol e o Mundo a Vapor.

Gastronomia

A tentação da boa mesa é forte em Gramado. Ali dá para provar o famoso café continental, que consiste em uma oferta sem-fim de comidas, o que pode incluir frios, pães e frituras. O local também conta com boas churrascarias, casas de fondue e uma série endereços italianos. Na hora da sobremesa, claro, não faltam bons chocolates. Não deixe de considerar os restaurantes dos melhores hotéis da região, entre eles os do Colline de France, eleito em 2021 como o melhor hotel do mundo, e o famoso castelo Saint Andrews – confira outras opções de hospedagem de charme em Gramado aqui.

Chocolates

Aos chocólatras, um aviso: guarde espaço extra na mala. Entre as marcas mais apreciadas da região estão a Caracol, a Prawer e a Florybal. Para um café com excelentes acompanhamentos, passe no Josephina, em Gramado, ou na hOLIC Pâtisserie, em Canela, endereço de finos doces franceses.

Parques naturais

Paulo Basso Jr. Cachoeira Caracol, em Canela

Gastar calorias também é fácil para quem tem disposição e quer saber o que fazer em Gramado e arredores – sobretudo em Canela. O Parque do Caracol, onde fica a cascata de 131 metros de mesmo nome, e o da Ferradura, com um cânion cênico de 420 metros de profundidade, rendem boas caminhadas. Em Gramado, vale a pena caminhar ao redor do Lago Negro ou usar o romântico pedalinho para percorrer suas águas.

Spa

Pioneiro entre os spas brasileiros, o Kurotel tem um excelente serviço de day spa espetacular, com massagens, banhos e tratamentos para pele. Você pode optar por tratamentos avulsos ou comprar um dia inteiro de mimos. É uma ótima opção para uma pausa relaxante no meio da viagem.

Festivais o ano todo

Paulo Basso Jr. Natal Luz, em Gramado

Há uma grande chance de você encontrar Gramado em festa. Do início de novembro até a metade de janeiro, o Natal Luz leva espetáculos para a cidade – entre eles o concorrido A Fantástica Fábrica de Natal. Depois tem Carnaval, Chocofest (março e abril), Festa do Colono (abril), programação especial de inverno, Festival de Cinema de Gramado (agosto) e Festival Nacional de Música (outubro, em Canela). O ano todo, não falta o que fazer em Gramado e arredores.

Compras

A Rua Coberta, em Gramado, concentra o que há de mais típico do comércio na cidade, com cafés, lojas de chocolates e malhas. Mas vale a pena se afastar um pouco do centro para encontrar lojas diferentes. É o caso das peças que remetem à Murano da Cristais de Gramado e os óleos, perfumes e sachês em lavanda da Le Jardin Parque de Lavanda.

Ver neve

Há tanto o que fazer em Gramado e arredores que você tem 100% de garantia de encontrar neve em qualquer época do ano por lá. Basta ir ao Snowland, primeiro parque temático do gênero – com neve indoor – das Américas. Nele é possível praticar snowboard, esqui, patinação e airboarding, além de brincar em castelos de gelo.

Parque aquático

Divulgação Aquamotion

O Acquamotion, parque aquático em Gramado, na Serra Gaúcha, é o primeiro complexo indoor com águas termais da América do Sul. O centro de lazer conta com sete piscinas com água em temperatura acima de 36°C. Destaque para a piscina de ondas, que ocupa um espaço de 560 m², chegando a 740 mil litros de água. Para as crianças pequenas, há dois playgrounds com seis toboáguas e três chafarizes.

Vale dos Vinhedos

Paulo Basso Jr. Vinícola Miolo, no Vale dos Vinhedos

O Vale dos Vinhedos fica em Bento Gonçalves, a cerca de uma hora e meia de Gramado. Mais de 30 vinícolas se espalham ao longo de uma estrada em forma de “U” com entradas pela RS-470. Todas oferecem degustação e, nas vinícolas maiores, como a Valduga, a Miolo e a Salton, há minicursos diariamente sobre vinhos. Já na Larentis, é possível reservar um delicioso piquenique entre os vinhedos.

A reportagem sobre o que fazer em Gramado e arredores tem como base um artigo publicado na revista Férias nos Brasil, parceira do Rota de Férias.