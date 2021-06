Maria Lina Deggan acompanha Whindersson Nunes durante treino e se derrete: Meu gatinho lutador

24/06/2021 | 16:11



Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan estão se recuperando aos poucos da morte do filho, João Miguel, que nasceu com apenas 22 semanas de gestação. Em sua conta no Instagram, a estudante de engenharia vem mostrando alguns detalhes de sua rotina e recentemente gravou o noivo durante um treino de luta.

Nas imagens, ela escreveu:

Meu gatinho lutador.

Recentemente, Maria Lina se pronunciou sobre a morte do filho ao mostrar a tatuagem que fez no pulso em sua homenagem. Na ocasião, ela declarou:

Aos poucos o sorriso vai voltando para o rosto... E ele [João Miguel] com a mamãe, no pulso e no coração, para onde quer que eu vá.