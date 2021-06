Após polêmico depoimento em audiência, pai de Britney Spears diz que lamenta ver a filha sofrendo tanto

24/06/2021 | 16:10



Mais um capítulo se desenrola no caso da tutela de Britney Spears. Após a cantora prestar, pela primeira vez, um longo depoimento na batalha judicial pela sua tutela e revelar os abusos sofridos, a advogada que representa Jamie Spears, o pai da musa, se pronunciou.

De acordo com o site norte-americano Just Jared, Vivian Lee Thoreen declarou, durante o tribunal, que o patriarca lamenta ver sua filha sofrendo tanto. [Ele] ama sua filha e sente muito a falta dela.

Caso Britney

Nesta quarta-feira, dia 24, a Princesa do Pop chocou os fãs ao abrir o jogo sobre todas as violências que enfrentou ao longo dos últimos 13 anos que passou sob conservadoria. Britney revelou ser ameaçada para que continuasse trabalhando contra sua vontade e, apesar de querer ter mais filhos, é obrigada a ficar com o DIU - método contraceptivo inserido no útero. Eita!

- Eu tenho um DIU em meu corpo agora que não me deixa ter um bebê e meus tutores não me deixam ir ao médico para retirá-lo! (...) Eu estive em negação, estive em choque, estou traumatizada. Não estou feliz, não consigo dormir.

A cantora finalizou pedindo pelo fim da tutela controlada pelo pai:

- Já se passaram 13 anos e isso já o suficiente. Eu guardei isso por tanto tempo, mas isso não é bom para o meu coração! (...) É desmoralizante tudo que passei. Nunca disse isso abertamente - nunca pensei que alguém fosse acreditar em mim. Não estou mentindo. Só quero minha vida de volta.