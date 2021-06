Adriana Sant?Anna é acusada de querer explorar empregadas domésticas, é criticada e comemora engajamento nas redes sociais: Uma galera nova chegando

24/06/2021 | 15:10



Adriana Sant?Anna fez um discurso bastante problemático recentemente. Em seus Stories do Instagram, a influenciadora demonstrou sua frustração em não conseguir encontrar uma empregada doméstica que atenda aos seus requisitos, já que agora está morando nos Estados Unidos.

- Muito sério isso. Tá me tirando o sono. Eu tenho rezado, pedindo a Deus, às minhas amigas... Está todo mundo atrás de alguém para mim e não tem. A galera aqui gosta muito de trabalhar em vários [empregos] e ganhar por hora de trabalho, e eu quero alguém para poder ficar aqui o tempo todo, fazendo tudo para mim, e não acho.

A ex-BBB afirmou que não consegue trabalhar por ter que se responsabilizar pelos afazeres da casa.

- Eu já recebi umas três indicações e liguei. Ah, então, eu precisava disso, disso e disso. Ah, então, mas essa parte eu não faço. Ai, gente, eu preciso trabalhar. Essas coisas que eu tenho que ficar fazendo, não dá, porque eu não consigo trabalhar. Por isso que vocês não estão me vendo. [Tenho que] colocar a roupa para lavar, passar, arrumar, organizar, tirar a bagunça, pegar roupa suja de criança...

Ela, então, reclama do valor estipulado pelas funcionárias do lar.

- E pior que está todo mundo assim. Não tem gente aqui para poder trabalhar. Vou aproveitar e fazer uma ressalva: a gente no Brasil estava feito! Feito! Uma pessoa que estava lá com a gente fazia tudo. Aqui? Ah, para passar? É 25 dólares a hora a mais. Ah, para dobrar? 25 dólares. Ah, para poder esticar o braço aqui? Mais dez dólares. É assim! Assim! Então você que tem alguém no Brasil, ajoelha e agradeça a Jesus, porque aqui nos Estados Unidos é diferente, é desse jeito que funciona. Quando eu cheguei eu fiquei louca, louca!

As declarações de Adriana, no entanto, não foram bem aceitas na internet. No Twitter, diversas pessoas apontaram os motivos da fala da influencer ser prejudicial.

A Adriana Santana reclamando que não encontra empregada doméstica que faça tudo nos Estados Unidos é um excelente episódio para refletir sobre o papel de mulheres brancas na exploração de mulheres racializadas nessa máquina de moer gente que é o capitalismo., argumentou uma usuária.

Mesmo com as críticas, Adriana comemorou o engajamento que recebeu em seu Instagram - e aproveitou a polêmica para vender o seu curso.

- Nós temos um tráfego orgânico chegando, uma galera nova chegando... Sejam muito bem-vindas!, afirmou nos Stories.

Depois, a influenciadora publicou uma foto ao lado do marido, Rodrigão.

Comemorando! Mais de 50 mil inscritos somente hoje!, escreveu.

Resposta

Embora não tenha falado sobre o caso em suas redes, Adriana Sant?Anna deixou um comentário sobre o assunto no perfil de uma outra influencer. Na ocasião, a cozinheira Vivi Araújo apontou que Adriana estava em busca de uma escrava, o que foi negado pela empresária.

Olá, Vivi! Tudo bem? Vi seu post e muito me assustou a forma como imputou um crime e ainda retirou do contexto! Em momento algum pedi uma escrava, pelo contrário, eu solicitava um anjo para cuidar de tudo! Relatei claramente que para o meu estilo de vida não é interessante pagar 25 dólares a HORA somente para passar roupa... Até porque o salário que estou oferecendo é de cinco mil dólares para trabalhar de segunda à sexta das 08h às 15h, e que se inclusive calcular, verá que é muito mais do que 25 dólares a hora. Meu único pedido era para ter apenas uma única pessoa. Infelizmente, é isso que vem acontecendo na internet... uma pessoa vê um vídeo como o seu, completamente fora de contexto, não sabe o que se passa e causa um discurso de ódio! Desejo o melhor para você!