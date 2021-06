Windows 11: veja imagens e detalhes da próxima versão do sistema operacional

Da Redação

Do 33Giga



24/06/2021 | 14:48



Hoje (24), no evento What’s Next for Windows, a Microsoft anunciou a próxima geração do Windows – o Windows 11. O 33Giga reúne, abaixo, alguns dos recursos que mais chamaram a atenção.

A Microsoft modernizou o design e a experiência do usuário no Windows 11, do novo botão Iniciar e barra de tarefas para cada som, fonte e ícone. Os novos Snap Layouts, Snap Groups e Desktopsdo Windows 11 facilitam a multitarefa e a organização do seu Windows.

A integração de novas equipes diretamente na barra de tarefas pode conectar o usuário instantaneamente por texto, bate-papo, voz ou vídeo com qualquer pessoa, em qualquer lugar no Windows, Android e iOS.

O Windows 11 oferece as melhores experiências de jogos de PC até o momento, oferecendo Auto HDR, armazenamento direto e acesso ao aplicativo Xbox para jogar ótimos jogos com o Xbox Game Pass.

Com Widgets, um novo feed personalizado alimentado por IA, no Windows 11 é possível abrir uma exibição com curadoria diretamente de sua área de trabalho. Para criadores e editores, Widgets também abre um novo espaço dentro do Windows para fornecer conteúdo personalizado.

Windows 11 em imagens

Confira, no álbum, detalhes do novo sistema.

Abaixo, veja o Windows 11 em ação