Filha do sertanejo Leandro recebe ataques de internauta e ameaça processo: - Você não sabe com quem você está se metendo

24/06/2021 | 14:10



No mesmo dia em que lamentou o aniversário de 23 anos da morte do pai, o cantor sertanejo Leandro da dupla Leandro & Leonardo, Lyandra Costa acabou revelando que tem sido constantemente atacada por um hater através das redes sociais. No Stories de seu Instagram, a jovem revelou que recebe mensagens horríveis e ameaçou processar a pessoa responsável.

A moça começou a série de vídeos revelando que um internauta lhe manda mensagens semanais com diversas ofensas, algumas delas ligadas à religião. Diante disso, Lyandra ameaça processar o indivíduo, que teria criado diversas contas na rede social para continuar a perseguir a jovem:

- Essa mensagem aqui vai pra uma hater que eu tenho. Ela me manda mensagens toda semana, me xingando, me chamando de falsa cristã. Fala coisas horríveis pra mim, horríveis mesmo, uma hater mesmo. Não sei o porquê, nunca fiz nada pra ela. Deve ser inveja, muita inveja. Estou juntando todas as mensagens que você manda, de todas as contas que você cria pra me mandar mensagens. E eu vou te processar! Vou atrás de você, vou te achar e vou te processar.

Em seguida, ela revela não ter tomado nenhuma atitude até o momento para ver até onde as ofensas iam, e volta a ameaçar processar o agressor:

- Então, pense muito bem antes de criar outro fake pra me mandar mensagens. Estou avisando! Considere isso como um aviso. Vou te achar e você vai se meter em problemas. Eu tenho poder para isso. Cuidado, cuidado que você não sabe com quem você está se metendo! Até hoje não fiz nada, mas estou printando todas as mensagens. Não fiz nada, deixei rolar, não parou. Então, fica o aviso!

Vish!