Ingrid Guimarães aparece com camiseta estampada com foto de Paulo Gustavo para se vacinar contra a Covid-19

24/06/2021 | 13:10



Ingrid Guimarães chamou a atenção na manhã desta quinta-feira, dia 24, ao se vacinar contra a Covid-19. A atriz e humorista surgiu com uma camiseta com a foto de Paulo Gustavo estampada. O ator morreu no dia 4 de maio em decorrência da doença.

No Instagram, ela publicou registros do momento marcante e falou sobre a emoção por estar vacinada, lembrando que seu amigo não teve a mesma chance e acabou sendo uma das vítimas do vírus.

Vacinada. Chegou minha vez, meu dia, minha idade. Fui convidada pelo secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro para anunciar a vacinação de mulheres da minha faixa etária e estou muito feliz em dizer que enfim estou vacinada com minha tão sonhada primeira dose e que esperei a minha vez como tem que ser. A vacina boa é a que está em nosso braço e salvando nossa vida, escreveu no início do texto.

Ela agradeceu aos profissionais de saúde envolvidos no combate à pandemia e exaltou o SUS:

Muito obrigada a todos os profissionais de saúde, aos cientistas e aos médicos que nos orientam. Meu amigo não teve essa chance, portanto encarem a vacina como uma dádiva. E não esqueçam: a segunda dose é muito importante. Viva o SUS.#VacinaSim #VacinaParaTodos #VivaOSUS.