Mariah Carey e Justin Timberlake enviam mensagem de apoio para Britney Spears depois de audiência de tutela: Aguente firme

24/06/2021 | 12:10



Após um depoimento chocante em sua audiência de tutela, o caso de Britney Spears repercutiu na internet! A cantora de 39 anos de idade está sob tutela do pai há anos, e agora está pedindo sua autonomia de volta. No Twitter, Mariah Carey escreveu uma mensagem de apoio para a artista:

Amamos você, Britney!!! Aguente firme.

Outra mensagem que chamou a atenção foi a de Justin Timberlake, que foi namorado de Britney nos anos 2000. O cantor também usou o Twitter para se manifestar sobre o assunto:

Depois do que vimos hoje, todos nós deveríamos estar apoiando Britney neste momento. Independentemente do nosso passado, bom e mau, e não importa há quanto tempo isso foi... o que está acontecendo com ela não está certo. Nenhuma mulher deve ser impedida de tomar decisões sobre seu próprio corpo. Ninguém deve nunca ser detido contra sua vontade... ou nunca ter que pedir permissão para acessar tudo pelo que trabalhou tanto. Jess e eu mandamos lembranças e apoio absoluto à Britney durante esse período. Esperamos que os tribunais e sua família façam isso direito e a deixem viver como ela quiser.

A cantora Halsey também comentou sobre o assunto:

Abençoe Britney e espero de todo o coração que ela seja libertada deste sistema abusivo. Ela merece isso mais do que tudo. Admiro sua coragem falando por si mesma hoje.

Depois do depoimento da cantora, fãs usaram a hashtag Free Britney na web, algo como liberdade para Britney em português. Confira algumas manifestações dos internautas:

É cruel demais a história da nossa Brit.

Bom dia só pra quem é #FreeBritney.

Acordei já na força do ódio, sabendo que a Britney saiu da audiência da mesma forma que entrou, sem ninguém ter feito nada sobre o que ela está passando. Isso não é justo. Ela é tão forte, tenho tanto orgulho dela! Você merece as mais lindas bençãos.