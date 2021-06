Mãe de Faustão, Cordélia Silva morre aos 95 anos de idade

24/06/2021 | 12:10



A mãe de Faustão, Cordélia Moraes Correia Silva, morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 24, aos 95 anos de idade. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do apresentador à revista Veja São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

Em novembro de 2020, Faustão chegou a homenagear a mãe em edição do Domingão. Sempre discreto sobre a vida pessoal, o apresentador falou sobre a história dela e comemorou a vitória contra a Covid-19.

- Eu raramente falo da minha vida pessoal nesse programa, não comemoro aniversário, um jeito meu. Mas hoje é um dia especial, então vou pedir licença aos meus colegas e amigos aqui, e vou explicar para vocês o porquê. Imagina uma menina nascida em uma família abastada, nos anos 20 e 30, e que repente aos 12 anos de idade, com o pai engenheiro e fazendeiro em ótima situação econômica, ele morre aos 40 anos. Essa menina, com mais três irmãs, fica órfã de pai. Ainda assim, ela, a mãe e as três irmãs foram à luta com todas as dificuldades. (?) Conseguiu ao longo da vida falar 4,5 idiomas e levou a questão da educação, de ser professora, como uma missão de vida. Mais do que isso, casou com um economista, teve 6 filhos e durante a vida, mostrou o que é ser mãe em todos os sentido. Hoje esta mulher está completando 95 anos de idade. Estou falando da minha mãe, a professora Cordélia Moraes Correia Silva, que voltou a pintar há oito anos e mostrou que a vida é isso. Você toma as rasteiras, mas encara os altos e baixos, sempre com muita fé, com aguerrimento, serenidade, lucidez, e mais ainda: esta mulher aos 95 anos, que está comemorando hoje, foi testada positiva para o coronavírus e superou a Covid-19. Vê se não é poderosa e abençoada a dona Cordélia. A homenagem tinha que ser feita, disse na época.

Recentemente, a esposa de Faustão, Luciana Cardoso, citou o apreço do marido pela mãe: Esse marido maravilhoso, esse pai tão especial pros meninos e pra Lara, esse filho tão presente pra dona Cordélia e esse homem tão íntegro em tudo o que faz. Estarei sempre ao seu lado. Sempre! Amo você, escreveu ela certa vez ao homenageá-lo.