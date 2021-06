Opera R5: navegador tem novidades para videochamadas, streaming e trabalho remoto

Sérgio Vinícius

Hoje (24), a Opera lançou atualização de seu navegador desktop, chamado de Opera R5. Entre as novidades do browser, destacam-se um novo formato para realizar videochamadas, mais compatibilidade com serviços de streaming de música e integração mais fácil com a versão mobile.

Se você não usa o Opera (R5 ou qualquer outro), pode baixá-lo gratuitamente no site do desenvolvedor – www.opera.com. Caso já o tenha instalado e queira simplesmente atualizar, basta abrir o browser. Depois, faça o caminho: Menu > Atualização&Recuperação. Na janela que abre, clique em Verificar Atualização. Depois, reinicie.

Opera R5: novidades

O primeiro recurso que mais chama a atenção no Opera R5 é a janela pop out para videochamadas. Com isso, você não precisa ficar mais com a aba aberta para ver com quem está falando. É possível “destacar” o quadro do browser e navegar por outras páginas enquanto conversa (e vê) as pessoas na reunião.

Essa janela destacável, aliás, pode ser modulada ao tamanho que o usuário desejar e é compatível com Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Esse recurso do Opera, embora novo em videochamadas, já estava presente na reprodução de vídeos em geral.

O segundo ponto que agradou, e muito, à reportagem do 33Giga é a possibilidade pinnar páginas. Basta clicar sobre o ícone (que aparece no menu superior, ao lado da barra de endereços) e você guarda facilmente o conteúdo da web e, depois, pode compartilhar visualmente.

Esse tipo de função do Opera R5 pode ajudar muito em trabalhos remotos entre equipes. Lembra, um pouco, o Google Keep. Mas é voltado primordialmente a imagens que o usuário está vendo na internet.

Opera R5: streaming e organização

Além dos dois destaques acima, a atualização do navegador oferece também duas novidades que agradam hard users do navegador (ou de internet). A primeira diz respeito a barra lateral. A segunda, à organização de abas e à interação entre desktop e mobile.

O player de streaming de música da barra lateral já era compatível com Apple Music, Spotify e YouTube Music. Agora, ele aceita também os serviços Deezer, Tidal, SoundCloud e Gaana.

O player também foi aprimorado com controles adicionais para reprodução de música. Basta passar o mouse sobre o ícone na barra lateral para obter um mini pop-up de controle e pular, reproduzir, pausar ou arrastar a linha do tempo de reprodução, sem ter que abrir o painel do recurso.

No quesito organização de informações e abas, um simples comando deixa tudo mais fácil no Opera R5. Ao dar CTRL + espaço, o usuário pode procurar por palavra-chave ou informação entre as guias abertas.

Essa funcionalidade já aparecia em versões anteriores do browser – entretanto, agora também faz a busca no navegador do celular. Isso, claro, se você usar o Opera mobile e ele estiver sincronizado com o browser no desktop.

