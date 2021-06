Mark Hoppus, baixista do Blink-182, revela que está com câncer: Estou com medo

24/06/2021 | 11:10



Mark Hoppus, baixista do Blink-182, revelou que está lutando contra um câncer. Por meio de suas redes sociais, o músico não especificou a doença, mas indicou que está sob tratamento há três meses:

Nos últimos três meses, tenho feito quimioterapia para câncer. Eu tenho câncer. É uma m***a e estou com medo e ao mesmo tempo sou abençoado com incríveis médicos e família e amigos para me ajudarem a passar por isso. Ainda tenho meses de tratamento pela frente, mas estou tentando permanecer esperançoso e positivo. Mal posso esperar para ficar livre do câncer e ver todos vocês em um show em um futuro próximo. Amo todos vocês.

No Instagram, ele compartilhou o mesmo texto e ainda postou uma foto em que aparece no hospital. Na legenda, brincou:

Sim, oi. Um tratamento de câncer, por favor.

No Twitter, Mark recebeu o apoio de diversos fãs e amigos:

Ei, Mark. Sinto muito por ouvir isso. Se você quiser conversar com um outro sobrevivente (estou prevendo seu futuro, falando nisso), me mande uma DM a qualquer momento. Boa sorte.

Você está em nossas mentes, Mark. Sua atitude será ampliada por tantas pessoas.

Você consegue, cara!

Todos nós amamos você, Mark! Você vai superar isso.