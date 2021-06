Jogos para passar o tempo no transporte público

Da Redação

Do 33Giga



24/06/2021 | 10:18



Não é incomum ver pessoas jogando em seus celulares dentro de ônibus, metrôs e até mesmo em seus carros no trânsito parado. Isso ajuda a passar o tempo e ainda entretém. O mais interessante é que não é necessário gastar dinheiro para se distrair com o smartphone. Existe uma série de games gratuitos nas lojas de aplicativos, como os de cassinos online, que permitem ao jogador se divertir em suas slots ou caça-níqueis sem perder um tostão.

Jogos gratuitos de cassino

Um dos nomes que libera os jogos de cassino gratuitamente na função demo, tanto em caça-níquel como na roleta, é o 888 Cassino. Aqui, não é preciso nem mesmo se registrar na casa. A intenção da empresa é que os usuários possam treinar, se familiarizar com os games e começar a criar estratégias para quando forem jogar com dinheiro real.

O Cassino 888 é um dos bons cassinos internacionais operando em território brasileiro. Ele oferece aos seus visitantes uma variedade de slots machines para todos os gostos. É bem provável que você vai encontrar uma máquina que te agrade passar o tempo.

Uma das grandes vantagens para o jogador, por sua vez, é ter a possibilidade de atuar em um cassino de renome mundial, que é seguro e sério. E mais: há vários slots e caça-níqueis exclusivos da casa, como o Mad Max Fury Road, Milionaire Genie, Nightmare on Elm Street e outros com jackpots milionários. Algumas delas são desenvolvidas pela própria equipe especializada do Cassino 888 e outras são procedentes de empresas desenvolvedoras de software renomadas, como Microgaming e NetEnt.

Ainda é válido lembrar que o Cassino 888 sempre busca oferecer novidades no setor das slots machines. No momento, os jogos recém-chegados são Fishing Cashpots, Tiki Satxx, Candy Staxx e 777 Strike.

Já os amantes de roleta podem passar o tempo com um bom número de opções. O Cassino 888 dispõe de seis tipos diferentes. É possível jogar nas seguintes roletas: Europeia, Super Stakes, Francesa, Europeia Low Stakes, Americana e Lightning.

Com tantas opções disponíveis, você pode tranquilamente fazer sua viagem no transporte coletivo ou no carro enquanto se diverte com o Cassino 888. Ao criar uma conta no site, leia os termos e condições e entre em contato com o atendimento ao cliente em caso de qualquer dúvida.

Aplicativos que ajudam a passar o tempo

A internet está cheia de aplicativos divertidos de jogos que irão ocupar o seu tempo ocioso dentro de um transporte público ou do carro. Para isso, basta baixar o programa de sua escolha em seu smartphone. Eles estão disponíveis tanto para o sistema Android como para o iOS e rodam bem em todos os celulares, desde os melhores do mercado até as opções mais antigas.

Abaixo, veja uma lista com alguns jogos para passar o tempo. São os mais procurados e comentados nos sites especializados.

Candy Crush Saga

É bem provável que o Candy Crush Saga seja um dos jogos mais conhecidos do planeta. Trata-se de um puzzle bem fácil no início, mas a dificuldade vai crescendo conforme o jogador avança nas fases.

Clash Royale

O Clash Royale é outro jogo bastante conhecido no mercado. Baseado em competição e estratégia, não é um jogo muito fácil. Será preciso muita atenção e concentração do usuário.

Agar.io

Famoso jogo criado pelo brasileiro Matheus Valadares. É um game simples que conquistou o gosto dos amantes por jogos de celular. Multiplayer, aqui, o objetivo é engolir bolhas menores até que a maior cresça.

Transformice

O Transformice coloca vários jogadores em um mesmo cenário. Eles precisam controlar um rato, que tem como objetivo pegar um pedaço de queijo e levar para sua toca. Como todos têm a mesma missão, a confusão é garantida.

DOOM

Trata-se de um jogo de tiro, no qual o jogador precisa explodir um bando de demônios e mortos.

2048

Esse jogo é feito para prender a atenção do usuário. Na tela, há um tabuleiro com uma série de múltiplos de 2. Ao unir números iguais, eles são somados e viram somente um. O objetivo é reuni-los até atingir o valor de 2048.

Two Dots

É um jogo de quebra-cabeças em que o usuário precisa ligar os pontos. Exige muita concentração – mas é extremamente viciante.

Temple Run

A última dica para passar o tempo é um verdadeiro clássico. Em Temple Run, o jogador precisa correr por um tipo de labirinto, tentando escapar das lanças que saem das paredes.