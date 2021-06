Fiorella Mattheis se casa na Itália com herdeiro da TV Globo

24/06/2021 | 10:10



Fiorella Mattheis já levantava suspeitas de que estava noiva após aparecer com um anel solitário na mão esquerda na terça-feira, dia 22, mas parece que a atriz já deu um passo a mais na relação com Roberto Marino Neto, um dos herdeiros da TV Globo.

De acordo com a revista Vogue Brasil, Fiorella e Roberto oficializaram a união com uma cerimônia bem íntima na Itália. Os dois viajaram para a Europa em maio deste ano para curtir o verão europeu. Foi lá, aliás, que o pedido de casamento também aconteceu. Além de passarem pela Espanha, os dois visitaram Nice e Antibes, na França e Portofino, na Itália.

Fiorella e Roberto estão juntos desde outubro de 2017. Recentemente ela contou aos seguidores no Instagram que já conhecia o marido desde 2006. Em uma foto, ela mostrou os dois abraçados, quando eram mais novos e apenas amigos.

Esse não é o primeiro casamento da loira, que já foi casada com o judoca Flávio Canto, de 2013 a 2014. Ela também namorou com Alexandre Pato, que atualmente está casado com Rebeca Abravanel.