Após ficar internada com Covid-19, Silvia Abravanel recebe vacina contra a doença: Misto de emoções

24/06/2021 | 10:10



Na última quinta-feira, dia 23 de junho, Silvia Abravanel recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus! A filha de Silvio Santos, que chegou a ficar internada em meio à luta contra a doença, postou o momento em seu Instagram e comemorou:

O senhor é o meu pastor e nada me faltará #salmo23 no dia 23 de junho de 2021 e eu emocionada (e me tremendo toda rs), mas feliz e muito muito GRATA a DEUS por mais essa benção em minha vida; VACINA. Confesso que foi um misto de emoções depois de todos os ocorridos, mas hoje me senti mais abençoada ainda... GRATIDÃO.

Demais, né?

Lembrando que ela recebeu cuidados médicos por 11 dias e havia chegado ao hospital sem ar. Depois, a apresentadora mostrou sua recuperação e os tratamentos que estava fazendo como fisioterapia para o pulmão.