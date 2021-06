Internado com Covid-19, Luciano Szafir descobriu reinfecção da doença no dia em que ia se vacinar, diz esposa

24/06/2021 | 09:10



Luciano Szafir foi internado no dia 22 de junho após descobrir que está com Covid-19 pela segunda vez. O quadro do ator é considerável estável e a internação aconteceu apenas por precaução. Em entrevista ao jornal Extra, a esposa dele, Luhanna, afirmou que o artista, de 52 anos de idade, estava pronto para tomar a primeira dose da vacina contra a doença, quando descobriu que estava positivo.

- Ele chegou de um trabalho que foi fazer na Bahia e estava com alguns sintomas. Desconfiado, fez o teste e foi constatada a reinfecção. Iríamos os dois vacinar no dia seguinte, contou.

Ela garantiu que o quadro do ator é estável:

- Estava tratando dele, cuidando, mas achamos melhor ele ir para o hospital porque a febre não estava baixando. Para não ter problemas, essa foi a melhor opção. De ontem para hoje, com medicação endovenosa, ele já melhorou, a febre cessou e a saturação está boa. Também fez uma tomografia e está tudo bem nos pulmões.

Luhanna e os dois filhos do casal, Mikael e Davi, estão negativos para a Covid-19. O mesmo aconteceu da primeira vez, em fevereiro, quando o ator testou positivo:

- Foi assim também da outra vez. Luciano pegou e nós não. Mas se tudo permanecer assim, ele já vai voltar para casa nos próximos dias.

Procurada, a assessoria de imprensa de Szafir não retornou o contato para comentar o assunto.