Arthur Aguiar apoia Mariana Polastreli, affair de Eduardo Costa, após polêmica: Sei como é ficar sem poder ver um filho

24/06/2021 | 09:10



Mariana Polastreli, affair de Eduardo Costa, teria recebido o apoio de Arthur Aguiar após ter sua vida pessoal e relação amorosa exposta na internet!

Segundo Léo Dias, o ator, que já foi cancelado na internet após as revelações de traição no casamento com Mayra Cardi, teria mandado uma mensagem no Instagram para a empresária e influenciadora digital. Mariana está sendo alvo de polêmica após o ex-marido dela, Eduardo Polastreli, afirmar que foi traído por ela, que decidiu ficar com Eduardo Costa. Para complicar a situação, o rapaz a acusa de ter abandonado os três filhos deles para viver a vida com o sertanejo.

Tocado pela situação, Arthur se solidarizou com Mariana e disse ter vivido algo parecido, já que também ficou longe de Sophia, fruto da relação com Mayra Cardi, após a separação deles.

Entrega nas mãos de Deus. Já deu tudo certo. Desculpa te escrever, mas vi a tua história por alto em outro aplicativo e sei como é ficar sem poder ver um filho. Força aí, teria dito Arthur. A mensagem dele teria sido compartilhada por Mariana no Instagram Stories. A publicação, no entanto, não está mais disponível.

Eduardo Polastreli tem mostrado nas redes sociais que segue com os filhos em casa, enquanto Mariana apenas foca em mostrar seu dia a dia no trabalho, sem mencionar a ausência dos filhos. Segundo Leo Dias, ela teme perder a guarda das crianças após as acusações do ex-marido.

A moça ainda tem recebido uma série de críticas em seu perfil na rede social, com mensagens de internautas a criticando por ter terminado o casamento e se afastado da família para ficar com o artista, que nem mesmo a assumiu publicamente. Eduardo Polastreli ainda teria relatado que a empresária esperava ter uma vida de luxo e a situação financeira, que andava difícil, resolvida ao se envolver com o sertanejo. Ela, por sua vez, afirma que o ex-marido era, na verdade, sustentado por ela.

Por enquanto, Mariana e Eduardo Costa não se pronunciaram mais a respeito do assunto, embora tenham confirmado há alguns dias que estavam se conhecendo melhor após o primeiro encontro no dia 12 de junho em Domingos Martins, no Espírito Santo.