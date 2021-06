Vinhos em Brasília: projeto aposta que região é capaz de produzir rótulos de alto nível

Produzir vinhos em Brasília de boa qualidade, capazes de concorrer com os melhores rótulos dos mercados nacional e internacional. Este é o sonho da Vinícola Brasília, grupo formado por 22 entidades e coordenado pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF).

Os empreendedores garantem que a amplitude térmica da capital federal é bastante favorável à enocultura. A alternância das temperaturas altas durante o dia e as baixas durante as noites traz boa qualidade à uva. O sol quente sem nebulosidade as expõe ao calor e torna a situação ainda mais favorável.

“Durante o dia as plantas estão trabalhando, fazendo a fotossíntese, puxando nutrientes do solo para colocar nos frutos. Quando chega a noite, a temperatura cai. Este é o momento em que a planta descansa para concentrar as características fenólicas nas bagas. Isso vai dar estrutura ao vinho, futuramente. A grande vantagem do clima de Brasília é o período seco que garante a produção de um vinho fino de altíssima qualidade”, explica Erbert Araújo, sócio da Ercoara Cordeiro e Vinhos, uma das entidades que fazem parte do projeto.