Com Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich na liderança, nova DR é formada no Power Couple Brasil

24/06/2021 | 01:10



Os dias de luta de Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich ficaram para trás, agora é só glória! Nesta quarta-feira, dia 23, o sertanejo e a atriz arrasaram na Prova dos Casais e conquistaram uma liderança inédita no Power Couple Brasil 5.

No desafio, os casais precisaram montar uma sequência de símbolos coloridos no menor tempo possível. Enquanto um parceiro orientava, o outro organizava as peças no painel, sem saber as cores. Com muita sintonia e agilidade, Thiago e Geórgia cumpriram a dinâmica em cerca de cinco minutos, se tornando - pela primeira vez - o Casal Power, ganhando imunidade e podendo mudar o rumo da votação ao terem acesso ao Hall dos Poderes. Por outro lado, Mari Matarazzo e Matheus Yurley, que escaparam da última DR, estão à beira da eliminação novamente, por terem terminado a prova em último lugar. Já Dani Hypolito e Fábio Castro também foram direto para berlinda por acumularem o pior saldo bancário da semana.

Além disso, em um momento de desespero no game, Nina Cachoeira e Filipe Duarte deram um show de gritaria e xingamentos. Eita!

- Burro! (...) Idiota. Eu achei que você fosse inteligente. Cala a boca, gritou a modelo.

- Como cala a boca? (...) Você me chamou de burro na televisão, retrucou o ex-Br'oz.

Na votação ao vivo, Mirela Janis e Yugnir Ângelo entraram na mira dos participantes e ocuparam a terceira vaga da DR. No entanto, antes de finalizar o programa, o Casal Power anunciou o poder que tinha em mãos - de trocar uma dupla da berlinda por outra -, indicando assim Nina e Filipe no lugar da atleta e do coreógrafo. A eliminação irá ocorrer na próxima quinta-feira, dia 24. Quem vai sair?