Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



23/06/2021 | 22:20



O Grande ABC registrou ontem o dia com o maior número de doses da vacina contra a Covid aplicadas desde 19 de janeiro, quando começou a campanha na região. Foram 31.418 imunizantes de primeira dose e 299 reforços. Com isso, as sete cidades alcançaram a marca de 1 milhão de pessoas que já iniciaram o esquema vacinal, com 1.000.013 moradores, o que equivale a 35,6% da população geral e 47,2% dos adultos. A segunda dose já foi ministrada a 342.871 munícipes, 16,1% dos 2,1 milhões de habitantes que têm 18 anos ou mais.

O número alcançado ontem de 31 mil vacinas aplicadas representa o dobro da média diária de 15 mil doses, considerada necessária para que o Grande ABC consiga cumprir a meta estipulada pelo governo do Estado de vacinar toda a população adulta até 15 de setembro com pelo menos a primeira dose. Nos 23 dias de junho já foram ministradas 337.380 primeiras doses, 14.669 a cada 24 horas, um pouco abaixo da expectativa.

BALANÇO

As cidades do Grande ABC confirmaram mais 38 mortes e 889 diagnósticos positivos da Covid ontem. Desde o início da pandemia já são 8.814 falecimentos e 213.357 casos. Entre os contaminados, 197.971 já estão recuperados.

São Bernardo é a cidade com mais casos e mortes, com 2.785 e 79.709, respectivamente. Na sequência estão Santo André, com 2.298 óbitos e 59.510 infectados; Diadema, com 1.263 falecimentos e 27.758 contaminados; Mauá, com 1.260 perdas e 22.765 diagnósticos positivos; São Caetano, com 798 baixas e 14.165 casos; Ribeirão Pires, com 323 mortes e 6.583 infectados; e Rio Grande da Serra, com 87 óbitos e 2.867 contaminadas.

O Estado confirmou ontem mais 19.508 infectados e 724 mortes. Com isso, o total chegou a 3.630.251 positivos e 123.825 óbitos. Entre o total de diagnósticos, 3.231.376 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 382.287 foram internados e receberam alta hospitalar. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 78,3% e na Grande São Paulo é de 73,8%.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram 2.392 mortes e 115.228 casos em período de 24 horas. No total, já são 507.109 óbitos e 18.169.881 diagnósticos positivos de Covid, sendo que, destes, 16.483.635 estão recuperados da doença.