Gustavo Silva volta, mas Luan segue como desfalque do Corinthians no Brasileirão

23/06/2021 | 22:05



Destaque do Corinthians nos últimos jogos, Gustavo Silva está de volta após ser liberado do jogo contra o Bahia em decorrência da morte de seu pai. Deve entrar como titular diante do Sport, nesta quinta-feira. Já o meia Luan, ainda com tendinite, segue como desfalque.

O técnico Sylvinho relacionou 24 jogadores para o embate contra os pernambucanos na Neo Química Arena, em Itaquera. Além da ausência pelo segundo jogo seguido do camisa 7, a surpresa na lista é a aparição do jovem Mandaca, agora o substituto imediato de Fagner, após o empréstimo de Bruno Méndez ao Internacional.

João Victor já realizou alguns jogos pela ala direita, mas Sylvinho prefere vê-lo como parceiro de Gil, para tristeza de Jemerson, que sonhava em atuar antes do término do contrato para negociar uma renovação.

O treinador corintiano não confirmou qual será a escalação, mas dificilmente abrirá mão de começar o jogo com seu principal jogador ofensivo. Mesmo ainda abalado pela perda do pai, Gustavo Silva gostaria de prestar uma homenagem no campo.

Vale lembrar que Raul Gustavo vinha formando a dupla de defesa titular com Gil quando sua noiva sofreu um aborto espontâneo. Ele acabou liberado, e voltou como reserva. No ataque, com as carências e também a ausência de Léo Natel, Gustavo Silva ainda carrega muito prestígio.

Envolvido em polêmica por ter utilizado uma suposta chuteira verde em Salvador, o centroavante Jô está relacionado. A direção havia anunciado multa e ainda tem uma pressão por sua saída de parte da torcida organizada. Nada, porém, deve ocorrer e ele segue normalmente no clube. Já Danilo Avelar teve seu vínculo rescindido após fazer um comentário racista em um jogo online.

Confira os 24 relacionados por Sylvinho:

Goleiros: Cássio, Matheus Donelli

Laterais: Fagner, Mandaca, Fábio Santos e Lucas Piton

Zagueiros: Gil, João Victor, Jemerson, Raul Gustavo

Meio-campistas: Gabriel, Roni, Xavier, Cantillo, Araos, Ramiro, Mateus Vital, Vitinho, Adson

Atacantes: Felipe, Gabriel Pereira, Jô, Gustavo Silva e Cauê.