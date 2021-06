Obituário - 24 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/06/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Trinidad Escudero Patucci, 95. Natural da Espanha. Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Izidoro Bono, 95. Natural de Tabatinga (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jacyra Egydio Porto, 90. Natural de Iacri (São Paulo). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Purificacion Paz Basanta, 90. Natural da Espanha. Residia no bairro São Mateus, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Jorge Enrique Gonzalez Ferreira, 88. Natural do Chile. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Judite Andrade Ferreira, 76. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carmelino Jacintho Caetano, 75. Natural de Vargem (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 20. Jardim da Colina.

Maria Elzira Leite Teixeira, 75. Natural de Portugal. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivani Boleli Donatti, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Ivone, em São Paulo, Capital. Dia 20. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Ademir da Silva, 65. Natural de Santa Mariana (Paraná). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Pedreiro. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Orlando Rodrigues Biano, 62. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Soldador. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandira Prates de Brito, 56. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Professora. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuça.

Estevam Galdino Ferreira, 53. Natural de Campinas do Piauí (Piauí). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Caldeireiro. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Patrícia Brasil Rosa, 46. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Cirurgiã-dentista. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Tatiane Aparecida da Silva, 42. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anderson da Silva Evangelista, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Ajudante. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Letícia Raquel Seifert, 19. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônoma. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Amauri Fernandes da Silva. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Empresário. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Sebastião Lopes de Castro, 89. Natural de Piau (Minas Gerais). Residia no bairro da Capela, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Vivian Beatriz Carvalho Caccalano, 83. Natural de Matão (São Paulo). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Décio Felício Belarmino Fernandes, 82. Natural de Garça (São Paulo). Residia em Arceburgo (Minas Gerais). Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Valter Carlone, 77. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Fernanda Ramazzina Vanzella, 74. Natural da Itália. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Herivelton Antonio Cardoso, 63. Natural de Itu (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.

Sueli Aparecida Martinelli, 62. Natural de São Bernardo. Residia no Recreio da Borda do Campo, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Nilton Bueno Junior, 49. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

Cleber Ribeiro, 42. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Maria Rosa Cassemiro, 64. Natural de Santo de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.



D I A D E M A

José Xavier Lima, 80. Natural de Santa Cruz do Escalvado (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 20. Parque dos Girassóis, Parelheiros, na Capital.

Ester Carmo da Costa, 78. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Maria Tobias Pires, 70. Natural de Quebrângulo (Alagoas). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

Jeferson Luis de França Silva, 53. Natural de Roseira (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal de Roseira (São Paulo).



M A U Á

Marco Antonio Delfino, 46. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Dia 18, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.



RIBEIRÃO PIRES

Eliza Moreira de Jesus Souza, 90. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Boa Vista, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Maria Sekine Shinoda, 85. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Douglas de Jesus Silva, 34. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 19. Vale dos Pinheirais.