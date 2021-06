Morando e o enigma da vacina contra Covid

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/06/2021 | 00:02



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), sempre prezou pela comunicação. Acostumado com publicidade, o tucano é conhecido pelo bom posicionamento em agendas de lideranças graúdas, para melhor quadramento de fotos e vídeos, pelo alinhamento de imagem e por aproveitar espaços para se promover. Portanto, era de se esperar que, quando chegasse sua vez, Morando iria surfar na onda da vacinação – como fizeram os demais chefes de Executivo e o governador João Doria (PSDB). Aos 46 anos, Morando estaria na lista atual de imunização. Porém, não revelou se tomou a vacina. A situação intrigou até mesmo a classe política da cidade. Vereadores da base de sustentação comentaram sobre o assunto na sessão de ontem, ninguém entendendo a situação.

Amigo de fé

Ontem, esta coluna mostrou que o vereador Toninho Caiçara (PSB), de Santo André, pontuou que tem vontade de ser candidato a deputado estadual, em movimento que acontece no momento em que o vereador Eduardo Leite, em litígio com o PT, se aproxima da sigla. E Caiçara tem excelente relação com o ex-secretário de Mauá Júnior Orosco (PDT), que costura sua candidatura a deputado federal no ano que vem. A campanha de Orosco tende a ter tamanho regional, e um palanque em Santo André está nos planos do pedetista. Ou seja, uma candidatura de Caiçara a estadual é vista com bons olhos por Orosco, que poderia ajudá-lo na empreitada, tornando o projeto mais competitivo do que aparenta ser.

Comportamento

A cúpula nacional do MBL (Movimento Brasil Livre) tem achado estranho o comportamento do vereador Glauco Braido (PSD), de São Bernardo, nas críticas ao deputado federal Alex Manente (Cidadania), em especial porque o parlamentar federal sempre manteve relação cordial com o bloco. Há o entendimento de postura certeira de Glauco ao se afastar do governo de Orlando Morando (PSDB), mas postura incomum nos ataques a Alex.

Exigências

Chamou atenção o fato de a presidência da Câmara de São Bernardo, sob liderança de Estevão Camolesi (PSDB), exigir documentação adicional a jornalistas que foram à sessão de ontem – sobrou até mesmo para profissionais que trabalham nos gabinetes dos parlamentares.

Refis do Saesa

A Câmara de São Caetano terá duas sessões extraordinárias hoje para votação do Refis do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), com o objetivo de facilitar o pagamento de dívidas junto à autarquia municipal. A casa já aprovou Refis para tributos municipais e para a USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

Repasse à FUABC

Está na pauta também incremento de repasse da Prefeitura de São Caetano para a FUABC (Fundação do ABC). O governo Tite Campanella (Cidadania) quer autorização legislativa para elevar de R$ 6 milhões para R$ 13,2 milhões a transferência de verba do município para a organização regional de saúde.

Prioridades

Nas últimas sessões, o vereador Cabo Ângelo (PV), de Diadema, não tem escondido o descontentamento com colegas quando ele traz assuntos de relevância na casa. O verde reclama que pautas triviais, como o futebol, geram mais comentários entre os parlamentares do que temas que atingem o dia a dia da população, seja na área da saúde, de educação ou segurança pública.

Quadro de saúde

Mãe da vereadora Ana Veterinária (DEM), de Santo André, Vera Oliveira, 72 anos, está internada no Hospital Beneficência Portuguesa, devido a complicações pós-operatórias. Ela está entubada e o quadro de saúde inspira cuidados. Foi devido à situação clínica da mãe que a democrata se ausentou da sessão de terça-feira – estava a caminho da Câmara quando soube do agravamento do caso.