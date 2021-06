Guarani contrata goleiro Lucas França, reserva de Fábio no Cruzeiro

23/06/2021 | 19:54



Um dia após empatar com o Remo por 0 a 0, em Belém, o Guarani inscreveu o goleiro Lucas França, do Cruzeiro, como mais um reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador era reserva imediato de Fábio no time mineiro.

Apesar dos clubes não terem anunciado o empréstimo, o contrato dele com o Guarani já foi registrado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O contrato é válido até o final da Série B.

A contratação de Lucas França foi necessária após o goleiro Rafael Martins, até então titular, lesionar a face e precisar passar por procedimento cirúrgico. O Guarani ainda não estima prazo de retorno, por isso a necessidade de ir ao mercado atrás de nova opção para o setor.

Lucas França, de 25 anos, chega ao Guarani para disputar vaga com Gabriel Mesquita, atual titular, além de Lucas Cardoso e Jorge, dupla das categorias de base.

O Guarani é o sétimo colocado com nove pontos e voltará a campo na sexta-feira para enfrentar o Coritiba, às 19 horas, no Brinco de Ouro, em Campinas.