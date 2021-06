Oitavas de final da Eurocopa terão Inglaterra x Alemanha e Bélgica x Portugal

23/06/2021 | 19:10



Após 13 dias de jogos pela fase de grupos, a Eurocopa definiu todos os seus confrontos das oitavas de final, que começarão no sábado. Portugal e Alemanha foram os últimos a selar a vaga no mata-mata, nesta quarta-feira. Curiosamente, as duas seleções protagonizam os dois jogos mais aguardados das oitavas: Inglaterra x Alemanha e Bélgica x Portugal.

Com o fim da fase de grupos, 16 seleções se garantiram na fase eliminatória e oito se despediram de forma precoce, na última posição das seis chaves e também as duas piores terceiras colocadas: Turquia, Rússia, Macedônia do Norte, Escócia, Polônia, Hungria, Finlândia e Eslováquia.

Agora os times classificados terão ao menos dois dias de descanso antes do início das oitavas. O mata-mata terá início no sábado, com dois jogos. País de Gales vai enfrentar a Dinamarca em Amsterdã, na Holanda. No mesmo dia, a Itália e sua surpreendente vocação ofensiva estarão em campo para duelar com a Áustria, em Londres.

A seleção italiana, ao lado da Bélgica e da Holanda, terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento: três vitórias em três jogos. Os italianos têm o segundo melhor ataque da competição, junto de Portugal e Bélgica, todos com sete gols. A Holanda está logo à frente do trio, com oito gols.

Este ataque poderoso da Holanda, ausente na última Copa do Mundo, será testado contra a República Checa no domingo, em Budapeste, na Hungria. No mesmo dia, os belgas vão encarar os portugueses, atuais campeões europeus, em Sevilha, em confronto entre Cristiano Ronaldo e Kevin de Bruyne, dois dos melhores jogadores da atualidade.

Na segunda-feira, dia 28, será a vez de Croácia x Espanha, em Copenhague, e França x Suíça, em Bucareste. Atual campeã mundial, a equipe francesa ainda não convenceu nesta Euro. Tem apenas uma vitória em três jogos. Mas se classificou por antecipação, sem sustos, na fase de grupos.

A terça, dia 29, vai encerrar os confrontos das oitavas. Em Londres, o tradicional estádio de Wembley, com 50% de sua capacidade, vai receber Inglaterra x Alemanha. Se os ingleses ainda não atenderam a alta expectativa depositada em sua atual geração, os alemães correram sério risco de eliminação nesta quarta, ao empatar com a Hungria. O gol salvador veio apenas aos 38 minutos do segundo tempo.

O último jogo das oitavas terá Suécia e Ucrânia em campo, em Glasgow. As quartas de final serão disputadas nos dias 2 e 3 de julho, na próxima semana.

Confira abaixo os confrontos e os horários das oitavas da Euro:

26/06 - SÁBADO

13h: País de Gales x Dinamarca, em Amsterdã

16h: Itália x Áustria, em Londres

27/06 - DOMINGO

13h: Holanda x República Checa, em Budapeste

16h: Bélgica x Portugal, em Sevilha

28/06 - SEGUNDA-FEIRA

13h: Croácia x Espanha, em Copenhague

16h: França x Suíça, em Bucareste

29/06 - TERÇA-FEIRA

13h: Inglaterra x Alemanha, em Londres

16h: Suécia x Ucrânia, em Glasgow