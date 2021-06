Ponte Preta negocia com volante do Sampaio Corrêa e pretende manter Dawhan

23/06/2021 | 18:42



A Ponte Preta demonstrou interesse no volante André Luiz, jogador de 25 anos que está no Sampaio Corrêa. O jogador começou sua trajetória atuando por clubes menores do Rio. Na equipe maranhense, disputou 53 jogos e marcou três gols nas últimas temporadas, sendo um deles já nesta edição da Série B.

O atleta foi titular em todos os jogos do time nesta edição da Série B, mas está a um jogo de atingir o limite estipulado para transferências na competição. Com o acordo praticamente fechado com a equipe campineira, o volante provavelmente não entra em campo no próximo sábado, contra o Botafogo-SP.

André Luiz deve se apresentar em Campinas, por empréstimo, nos próximos dias para passar por exames e, aí sim, ter o contrato oficializado pela Ponte.

CASO DAWHAN - Fazendo jogo duro para ficar com o atleta, a Ponte não quer liberar Dawhan para o rival da mesma competição. Entre o atleta e o Cruzeiro já está tudo certo, mas o time de Campinas diz que quer contar com o jogador para a competição. Ou seja, André Luiz chega para disputar a posição com mais um volante dentro da equipe. Dentre eles estão Léo Naldi, Lucas Cândido, Marcos Júnior e Vini Locatelli. Nenhum deles tem lugar garantido no elenco, ainda mais pelo péssimo momento vivido pela equipe.

A Ponte volta a campo nesta sexta-feira, às 19 horas, contra o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas. O confronto é válido pela sétima rodada da Série B.